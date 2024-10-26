KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ekim 2024 21:35
Hukuk mesleğe giriş sınavında yarıdan fazla aday barajı geçemedi
Hukukçular sınıfta kaldı! Mesleğe giriş sınavını yarıdan fazlası geçemedi https://www.memurlar.net/haber/1116089/

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