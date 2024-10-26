Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Ekim 2024 21:40
Aile Bakanlığında Çalışan Varmı ?
Destek personeli biri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olunca Aile bakanlığında öğretmenliğe sınavsız geçiş yapabilir mi ?

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