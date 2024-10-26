Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


26 Ekim 2024 22:33
Alanya ya becayis
antalya dosemealti devlet hastanesinden alanyaya becayis yapmak isteyen var mi guvenlik gorevlisi kardesim icin

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Taşeron'un kadroye geçirilmesi hk.

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