5 yıl önce alınan uyarı cezasının silinmesi

Herkese merhaba 2019 da alınan uyarı cezasını nasıl sildiririz ? Personel şubeye mi dilekçe yazacağız? Ya da idari büroya mı ? Eskiden vardı konu başlığı bulamadım. Silinme olayı kesin mi ? yoksa müdür insiyatifinde mi ? Şimdiden cevaplarınız teşekkür ederim.

Herkese merhaba 2019 da alınan uyarı cezasını nasıl sildiririz ? Personel şubeye mi dilekçe yazacağız? Ya da idari büroya mı ? Eskiden vardı konu başlığı bulamadım. Silinme olayı kesin mi ? yoksa müdür insiyatifinde mi ? Şimdiden cevaplarınız teşekkür ederim.