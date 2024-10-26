Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ekim 2024 22:52
5 yıl önce alınan uyarı cezasının silinmesi
Herkese merhaba 2019 da alınan uyarı cezasını nasıl sildiririz ? Personel şubeye mi dilekçe yazacağız? Ya da idari büroya mı ? Eskiden vardı konu başlığı bulamadım. Silinme olayı kesin mi ? yoksa müdür insiyatifinde mi ? Şimdiden cevaplarınız teşekkür ederim.

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