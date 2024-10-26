Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


26 Ekim 2024 23:23
DİB Ünvan (Tekniker) Değişikliği Sınav Duyurusu

Merhaba, ünvan değişikliği sınavı için kitap alan var mı? Data Yayınları kitabını haftaya çıkaracakmış. online olarak memurlar net yarım paket var, gysakademi platformu full paket sunuyor. Başarılar herkese

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