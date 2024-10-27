KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


27 Ekim 2024 00:00
endustri muhendisligi icin hangi uni onerirsiniz

Merhabalar arkadaşlar çalıştıtığım için derslere gitmek sıkıntılı sizin bildiğiniz hocaların anlayış gösterdiği endüstri mühendisliği bölümü için önerebileceğiniz üniversite var mı

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