Bddk maaş yan haklar

Bddknın neden bu kadar yüksek kapattığını merak ettiğimden sormak istedim. Bilen aydınlatırsa çok sevinirim istanbul gibi kiranın asgari ücretten yüksek olduğu bir yerde neden bu kadar isteniyor bu iş? Birkaç sitede maaşın düz memur maaş dolaylarında olduğunu duydum eğer doğruysa daha da garip istanbulda kurulu düzeni olan adam için bile sırf trafiği bile bir eksi yön. Neden bu kadar isteniyor bu kurum avantajları ve maaşı hakkında bilgisi olan var mı acaba???