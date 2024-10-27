Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ekim 2024 00:08
ocak zammı yüzde kaç olur?
memura yüzde kaç verirler?

Özgürlükzamanı
Memur
27 Ekim 2024 01:05

6 + 5.5 = 11.5


NormalAdam
Aday Memur
27 Ekim 2024 01:11

10.78 civarı gelir +0.28 refah ohh miss kurtarıcı olurlar

Özgürlükzamanı, 17 dk. önce

6 + 5.5 = 11.5

Toplam 2 mesaj

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