KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Ekim 2024 02:41
Elektrik Teknisyeni

Arkadaşlar ben lisede elektrik okudum.Puanım 84 tüm branşlarda 124.cüyüm sizce merkezi atamada atanır miyim?

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