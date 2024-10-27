KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Ekim 2024 02:41
Elektrik Tekniyeni

Arkadaşlar ben lisede elektrik okudum.Puanım 84 tüm branşlarda 124.cüyüm sizce merkezi atamada atanır miyim?

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