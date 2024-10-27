KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Ekim 2024 09:36
Kâtiplik hakkında

zabit katipligi basvurusunda bildiginiz uzere bilgisayar sertifikasi isteniyor. ben de hukuk fakultesinde temel bilgi teknolojileri dersi aldim bu o sertifikayi karsilar mi bilginiz var mi acaba?

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