Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 10:35
ilçe emniyet müdürü makam aracı
İlçe emniyet müdürü kendine tahsis edilen makam aracıyla il merkezinde ikamet ettiği evine gidip gelebilir mi. Normal şartlar da ilçe de kullanması için verilmiyor mu araç. Zaten tasarruf tedbirleri var

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