ilçe emniyet müdürü makam aracı

İlçe emniyet müdürü kendine tahsis edilen makam aracıyla il merkezinde ikamet ettiği evine gidip gelebilir mi. Normal şartlar da ilçe de kullanması için verilmiyor mu araç. Zaten tasarruf tedbirleri var

İlçe emniyet müdürü kendine tahsis edilen makam aracıyla il merkezinde ikamet ettiği evine gidip gelebilir mi. Normal şartlar da ilçe de kullanması için verilmiyor mu araç. Zaten tasarruf tedbirleri var