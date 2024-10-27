Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 10:35
İlçe emniyet müdürünün makam aracı

İlçe emniyet müdürü kendine tahsis edilen makam aracıyla il merkezinde ikamet ettiği evine gidip gelebilir mi. Normal şartlar da ilçe de kullanması için verilmiyor mu araç. Zaten tasarruf tedbirleri var


Karabük1878
Şef
27 Ekim 2024 12:25
Ayıp ya acımayın böyle sayfaları

Srkan112
Aday Memur
27 Ekim 2024 12:32
Konu mu ayıp.
Karabük1878, Dün
Ayıp ya acımayın böyle sayfaları

mhtm.15
Aday Memur
27 Ekim 2024 13:17

Kendine güveniyorsa sevgilisi ile lojmanda bile kalabiliyor.


Umut1903
Aday Memur
27 Ekim 2024 13:39

Normalde gidemez ancak bizim teşkilat amir mesleği kılıf uydurulan.


selimpusat80
Aday Memur
27 Ekim 2024 15:51
hiç bir ilçe emniyet müdürünün makam aracı olmaz. il emniyet mudurlerinin bile bazılarının makamin aracı olur. sadece ankara izmir istanbul olması lazım. bu konu mevzuat ile düzenlenmistir.

kyk personeli
Memur
28 Ekim 2024 02:50
Cimere şikayet et.İlçe emniyet müdürünün bırak ilçe dışına çıkmasını makam aracı dahi olamaz

Kürşad060606
Aday Memur
28 Ekim 2024 03:12

Hangi ilde bahsettiğiniz olay


aspnetcore
Şef
28 Ekim 2024 08:38

Ee var?

selimpusat80, Dün
hiç bir ilçe emniyet müdürünün makam aracı olmaz. il emniyet mudurlerinin bile bazılarının makamin aracı olur. sadece ankara izmir istanbul olması lazım. bu konu mevzuat ile düzenlenmistir.

Srkan112
Aday Memur
28 Ekim 2024 08:39
Ne demek bu
aspnetcore, 1 saat önce

Ee var?


aspnetcore
Şef
28 Ekim 2024 08:48

Var diyorum işte ne oluyor? Şikayet etsen şikayet ettiğin kişide de olmaması gerekiyor onda da var. Onun üstüne şikayet etsen onda da olmaması lazım onda da var.

Sistemin kendisi çürük. Sen yine evine giden görmüşsün neler var neler bu masum kalır yani

Srkan112, 1 saat önce
Ne demek bu

Kürşad060606
Aday Memur
28 Ekim 2024 08:52

Hangi ilde bu olay

Srkan112, 1 saat önce
Ne demek bu

Srkan112
Aday Memur
28 Ekim 2024 08:53
Ne yapcan devrem. Önemli mi neresi olduğu
Kürşad060606, 1 saat önce

Hangi ilde bu olay

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