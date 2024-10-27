İlçe emniyet müdürünün makam aracı

hiç bir ilçe emniyet müdürünün makam aracı olmaz. il emniyet mudurlerinin bile bazılarının makamin aracı olur. sadece ankara izmir istanbul olması lazım. bu konu mevzuat ile düzenlenmistir.

hiç bir ilçe emniyet müdürünün makam aracı olmaz. il emniyet mudurlerinin bile bazılarının makamin aracı olur. sadece ankara izmir istanbul olması lazım. bu konu mevzuat ile düzenlenmistir.