Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 11:02
Hakkari, Şırnak yeniden 2 yıl olsun

Sivas, Gümüşhane gibi illerin dahi süresi düşerken Hakkari, Şırnak gibi illerin, özellikle Hakkari?nin 3 yıl olması ne kadar mantıksız.

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