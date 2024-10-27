Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 11:02
Hakkari ve Şırnak yeniden 2 yıl olsun

Sivas, Gümüşhane gibi illerin dahi süresi düşerken Hakkari, Şırnak gibi illerin, özellikle Hakkari?nin 3 yıl olması ne kadar mantıksız.


RedBull001
Memur
27 Ekim 2024 22:35

Kesinlikle mantıklı olanı bu. Sivasın 5 diyarbakırın 4 yıl olduğu yerde şırnak ve Hakkarinin 2 yıldan fazla olmaması gerekir.


Demir355
Memur
28 Ekim 2024 02:07
mantık aramayalı uzun zaman oldu 49 ysşında adamı 2. şarka yolluyorlar gencecik memur hatayda 4 yıla şark meselesini kapatıyor. Hatay zaten şark değildi süreside 3 yıldı
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