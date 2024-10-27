Arkadaşlar hepinize iyi haftasonları diliyorum. Mazeret tayini başka bir ile atamam gerçekleşti. 18 Ekim Cuma günü adliyeye gidip ilişik kestim. İlişik kestiğim evrakta mehil müddeti, yol izni, başlama tarihi gibi herhangi bir bilgi yazmıyordu. Atandığım adliyeyi arayarak komisyonda çalışan bir meslektaşıma teyit amaçlı başlama günümü sorduğumda 4 Kasım Pazartesi olarak belirtti. Sizlere sorum şu;

İlişik kestiğim günü de sayarak 15 gün sayarsam 1 Kasım Cuma günü sürem doluyor. (Yol izni vs. bilgim yok)

İlişik kestiğim günden sonraki gün saymaya başlarsam 2 Kasım Cumartesiye denk geliyor ve 4 Kasım Pazartesi iş başı yapıyorum. (Yine yol izni eklemeden sayıyorum böyle bir hakkım var mı bilmiyorum)

Uzatmadan soracak olursam 18 Ekim günü ilişik kestim başlama günüm nedir?