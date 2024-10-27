Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2024 12:11
Mehil müddeti

Arkadaşlar hepinize iyi haftasonları diliyorum. Mazeret tayini başka bir ile atamam gerçekleşti. 18 Ekim Cuma günü adliyeye gidip ilişik kestim. İlişik kestiğim evrakta mehil müddeti, yol izni, başlama tarihi gibi herhangi bir bilgi yazmıyordu. Atandığım adliyeyi arayarak komisyonda çalışan bir meslektaşıma teyit amaçlı başlama günümü sorduğumda 4 Kasım Pazartesi olarak belirtti. Sizlere sorum şu;

İlişik kestiğim günü de sayarak 15 gün sayarsam 1 Kasım Cuma günü sürem doluyor. (Yol izni vs. bilgim yok)

İlişik kestiğim günden sonraki gün saymaya başlarsam 2 Kasım Cumartesiye denk geliyor ve 4 Kasım Pazartesi iş başı yapıyorum. (Yine yol izni eklemeden sayıyorum böyle bir hakkım var mı bilmiyorum)

Uzatmadan soracak olursam 18 Ekim günü ilişik kestim başlama günüm nedir?


volkanv38
Genel Müdür
27 Ekim 2024 13:03

Başlama gününüz 4 kasım pazartesidir. Kanun der ki;

Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Bu 15 gün hesabı ayrıldığınız günün ertesi günü başlar. Yanş son izin gününüz 2 kasım cumartesi dir normalde 3 kasım pazar günü başlamanız gerekir ancak ilk iş günü 4 kasım pazartesi olduğundan pazartesi başlarsınız. Tabi kanunda bir de yol izninden bahseder uygulamada 800 km ye kadar olan mesafelerde 1 gün 800 km den sonra 2 gün 1600 km den sonra 3 gün yol izni de eklenmesi lazım ama teamüllerde bu uygulanmıyor daha ben uygulayan görmedim. Çünkü zaten cumartesiye denk geliyor bir gün yol izni verilirse yine pazara denk geliyor. Pazartesi başlayın kafanız rahat olsun.


CWick
Aday Memur
27 Ekim 2024 13:31

Çok teşekkür ediyorum. Zaten 4 Kasım Pazartesi olarak başlamam gerektiğini düşünüyordum. 1 Kasım Cuma günü başlaman gerekiyor diyen farklı bakanlıklarda çalışan arkadaşlarım söyleyince, netleştirmek istedim.

volkanv38, 54 dk. önce

Başlama gününüz 4 kasım pazartesidir. Kanun der ki;

Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Bu 15 gün hesabı ayrıldığınız günün ertesi günü başlar. Yanş son izin gününüz 2 kasım cumartesi dir normalde 3 kasım pazar günü başlamanız gerekir ancak ilk iş günü 4 kasım pazartesi olduğundan pazartesi başlarsınız. Tabi kanunda bir de yol izninden bahseder uygulamada 800 km ye kadar olan mesafelerde 1 gün 800 km den sonra 2 gün 1600 km den sonra 3 gün yol izni de eklenmesi lazım ama teamüllerde bu uygulanmıyor daha ben uygulayan görmedim. Çünkü zaten cumartesiye denk geliyor bir gün yol izni verilirse yine pazara denk geliyor. Pazartesi başlayın kafanız rahat olsun.

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