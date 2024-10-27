Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2024 12:30
29 ekim resmi tatil koruma güvenlik

Koruma güvenlik olarak 08:00-17:00 olarak hafta sonu tatil şeklinde çalışıyorum bana resmi tatilde çalışmam gerekdiğini söylediler bu ne kadar doğru bi hakkımız varmı bu konuda

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