Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2024 12:53
Eş tayini
Merhaba es tayini yazacağım. Eşim özel sektörde. Onaylanabilme durumu var mıdır? Ve ilçe şarti var mıdır? Eşimin çalıştığı ilçe dışında yazabilir miyim km sınırı var mıdır.

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