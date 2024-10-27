Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Ekim 2024 13:17
Tebligatı aldıktan sonra 15 günlük süre uzatılabilir mi?

İşe başlama tebligatı aldıktan sonra 15 günlük süre doktor raporuyla 7-10 gün kadar daha uzatılabilir mi? Grip vs. gibi hastalık durumlarında.

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