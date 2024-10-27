Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 13:27
Gih sınıfı için dava açmalı mıyım?
Arkadaşlar adi malul emekli olduktan sonra gih sınıfında yeniden çalışmak istediğimizde mutlaka dava mı açmamız gerekiyor? Epey İnternette araştırdım.. Geri dönüşün mümkün olduğu yönünde birçok yazı okudum.. Alınacak yeni bir sağlık raporu,boş kadro ve kurum takdiri ile değerlendirmeye alınır şeklinde genel bir kanaat var.. Ben müracaat ettim.. 5335 sayılı kanunun 35.maddesine istinaden hukuken uygun olmadığı yönünde cevap geldi.. Fakat dediğim gibi İnternette birçok uzman bu konuda geri dönüşün mümkün olduğunu söylüyor.. Ne yapmalıyım Arkadaşlar? Sizce dava açsam gih sınıfında çalışmaya başlayabilir miyim? Teşekkürler..

Aslan245
27 Ekim 2024 13:49
Ne davası konuyu detaylandirir mısın

Maverıck
Şube Müdürü
27 Ekim 2024 13:52
Ben 2021 mart ayında emniyet hizmetleri sınıfından malulen emekli oldum.. Emekli olmadan önce sivil memurluk da teklif edilmişti.. fakat ben emekliliği tercih ettim.. şimdi de yeniden memuriyete dönmek istiyorum.. gih sınıfında çalışmak istiyorum.. müracaat ettim.. fakat olumsuz sonuçlandı.. bununla alakalı dava açabilir miyiz? bunu merak ediyorum..
Aslan245, 8 dk. önce
Ne davası konuyu detaylandirir mısın
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