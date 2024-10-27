Gih sınıfı için dava açmalı mıyım?

Arkadaşlar adi malul emekli olduktan sonra gih sınıfında yeniden çalışmak istediğimizde mutlaka dava mı açmamız gerekiyor? Epey İnternette araştırdım.. Geri dönüşün mümkün olduğu yönünde birçok yazı okudum.. Alınacak yeni bir sağlık raporu,boş kadro ve kurum takdiri ile değerlendirmeye alınır şeklinde genel bir kanaat var.. Ben müracaat ettim.. 5335 sayılı kanunun 35.maddesine istinaden hukuken uygun olmadığı yönünde cevap geldi.. Fakat dediğim gibi İnternette birçok uzman bu konuda geri dönüşün mümkün olduğunu söylüyor.. Ne yapmalıyım Arkadaşlar? Sizce dava açsam gih sınıfında çalışmaya başlayabilir miyim? Teşekkürler..

Arkadaşlar adi malul emekli olduktan sonra gih sınıfında yeniden çalışmak istediğimizde mutlaka dava mı açmamız gerekiyor? Epey İnternette araştırdım.. Geri dönüşün mümkün olduğu yönünde birçok yazı okudum.. Alınacak yeni bir sağlık raporu,boş kadro ve kurum takdiri ile değerlendirmeye alınır şeklinde genel bir kanaat var.. Ben müracaat ettim.. 5335 sayılı kanunun 35.maddesine istinaden hukuken uygun olmadığı yönünde cevap geldi.. Fakat dediğim gibi İnternette birçok uzman bu konuda geri dönüşün mümkün olduğunu söylüyor.. Ne yapmalıyım Arkadaşlar? Sizce dava açsam gih sınıfında çalışmaya başlayabilir miyim? Teşekkürler..