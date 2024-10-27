Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2024 13:28
Eş tayini 2 yıl sarti
Merhaba eşim farklı ilde çalışıyordu. Fakat evlendik eşimde özel sektördeki işinden istifa etmek zorunda kaldı. 4 aydır çalışmıyor. Şimdi de tekrar onun çalıştığı ile gitmek istiyoruz. Eş tayini yazsam çıkar i eşim tekrar orda çalışmaya başlasa. Son 5 yıl çalışmış ssk yatıyordu. Ama 4 ay çalışmadığı için kesintiye uğradı. Şimdi 4 ay kendi memleketinde çalışmaya başlasa 4 ay sonra 360 olacağından tayin isteme hakkımız var mı yoksa sıfırdan 360 gün prim şartı mi araniyor bilgisi olan var mı? Acil yardımcı olursanız sevinirim. Eşim eski işine dönmek istiyor. Bulumdugum ilçede iş bulamadı maalesef. 1 yılda beklemek şartı var mı yoksa 4 ay çalışsa isteyebiliyor muyuz? Çünkü son 2 yıl içinde 360 prim günü istiyor.

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