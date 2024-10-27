Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 13:29
Adalet gerçekten yok
Malum konuda soruşturma geçiriyorum 3 yıldır bana hayatı zehir ettiler. Evli olmasam çoluk çocuk olmasa başımı alıp istifa edip gidesim var nefret ettirdiler herşeyden. Bi savcılıktan evrak geliyor adamda bişey yok örgüt bunu bizden değil diye kodlamış ha diyoru ki kendime kurtulduk heralde. Pat bi kaç ay geçiyor emniyet soruşturma açıyor aynı ifadeyi gidip ona ver buna ver. Düşünmekten 20 kilo verdim 1 yılda. Kanser oldum olacam. Nerden girdik bu şerefsizlerin döneminde okula başımıza iş aldık. Maddi durum olsa bi dk düşünmem bırakırdım. 17-25 Aralık baz alınıyor diyorlar ulan öncesi de bişey yok sonrası da yok sırf biri gidip isim veriyor uğraş dur. Haa adalet meselesine gelince de bu adalet bi bize mi işliyor ben anlamadım. Bana 17-25 öncesi orda onlarla buluştun mu gezdin mi yi soracağına ülkenin bürokrasisi el ele kol kola geziyordu. Biz gariban memurlara mı işledi bu adaletiniz batsın. Yatacak yerleri yok.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİçişleri Bakanlığı torba yasa Başöğretmenlik tazminatı50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıYatırım tavsiyesiİcralık polisler2024 Eylül dönemi mazeret atamasıSgk prim ödeme gün sayısı neden düşer?Üniversite borçlanması

Sözlük

3d yazıcı 1 Daha önce silinen başlık 2 güne bir şarkı bırak 1 Pazar Alışveriş Günlüğü 3 güne bir tespit bırak 2 pazar sabahı erken kalkmak 1 Gümüşkanat Şelalesi 1 Bugün olanlar 2 düşünen adam 1 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1

Son Haberler

Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettilerÜstteğmen, tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybettiCipini kavga ettiği kişilerin üzerine sürdü, 2 kişi yaralandıUzmanlardan 'kıyma' uyarısı: Çekildiğini görmeden almayın!Sivas'ta su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle