Adalet gerçekten yok

Malum konuda soruşturma geçiriyorum 3 yıldır bana hayatı zehir ettiler. Evli olmasam çoluk çocuk olmasa başımı alıp istifa edip gidesim var nefret ettirdiler herşeyden. Bi savcılıktan evrak geliyor adamda bişey yok örgüt bunu bizden değil diye kodlamış ha diyoru ki kendime kurtulduk heralde. Pat bi kaç ay geçiyor emniyet soruşturma açıyor aynı ifadeyi gidip ona ver buna ver. Düşünmekten 20 kilo verdim 1 yılda. Kanser oldum olacam. Nerden girdik bu şerefsizlerin döneminde okula başımıza iş aldık. Maddi durum olsa bi dk düşünmem bırakırdım. 17-25 Aralık baz alınıyor diyorlar ulan öncesi de bişey yok sonrası da yok sırf biri gidip isim veriyor uğraş dur. Haa adalet meselesine gelince de bu adalet bi bize mi işliyor ben anlamadım. Bana 17-25 öncesi orda onlarla buluştun mu gezdin mi yi soracağına ülkenin bürokrasisi el ele kol kola geziyordu. Biz gariban memurlara mı işledi bu adaletiniz batsın. Yatacak yerleri yok.

Malum konuda soruşturma geçiriyorum 3 yıldır bana hayatı zehir ettiler. Evli olmasam çoluk çocuk olmasa başımı alıp istifa edip gidesim var nefret ettirdiler herşeyden. Bi savcılıktan evrak geliyor adamda bişey yok örgüt bunu bizden değil diye kodlamış ha diyoru ki kendime kurtulduk heralde. Pat bi kaç ay geçiyor emniyet soruşturma açıyor aynı ifadeyi gidip ona ver buna ver. Düşünmekten 20 kilo verdim 1 yılda. Kanser oldum olacam. Nerden girdik bu şerefsizlerin döneminde okula başımıza iş aldık. Maddi durum olsa bi dk düşünmem bırakırdım. 17-25 Aralık baz alınıyor diyorlar ulan öncesi de bişey yok sonrası da yok sırf biri gidip isim veriyor uğraş dur. Haa adalet meselesine gelince de bu adalet bi bize mi işliyor ben anlamadım. Bana 17-25 öncesi orda onlarla buluştun mu gezdin mi yi soracağına ülkenin bürokrasisi el ele kol kola geziyordu. Biz gariban memurlara mı işledi bu adaletiniz batsın. Yatacak yerleri yok.