Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ekim 2024 13:43
21 saat dilekçesi için zaman sınırlaması var mıdır ?

merhabalar,

21 saat dilekçesinin sadece yılın başında verilebiliyor olması gibi bir sınırlama var mı, yoksa yılın eğitim -öğretim dönemi içerisinde herhangi bir zaman diliminde verilebilmekte midir?

teşekkürler.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
27 Ekim 2024 13:45

Maaş yetmiyor diyorsun şimdi de ek ders istemiyorsun. Normal değilsin sanırım


ta345
Memur
27 Ekim 2024 13:52

maaş yetmiyor dememişim. verilen maaşın bir takım elbise parası olduğunu söylemişim.

bir Türkçe öğretmenine gidiniz ve ona okuduğunu anlama ilgili sorunlarınız olduğunu söyleyiniz.

gerekirse acil müdahale için vakit kaybetmeden ders alınız.

SorunCevaplayıN, 12 dk. önce

Maaş yetmiyor diyorsun şimdi de ek ders istemiyorsun. Normal değilsin sanırım

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