Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Ekim 2024 13:59
Müzede Arkeolog olarak çalışmak

Selamlar müzede arkeologların çalışma şartları nasıldır? Genelde müzede mi dururlar yoksa kazı görevlendirmesi vs alıyorlar mı?

Çok Yazılan Konular

2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Tarım bakanlığı koruyucu giyimSGK da çalışan memur var miTicaret Bakanlığından istifaKurumlar arası geçiş2024/1 sgk icra memuruBir bakanlığa başvurduktan sonra diğerine de başvurabilir miyim?Tarım bakanlığı unvan değişikliği sınavıİnsan kaynakları yönetimiTebligat ve göreve başlama

Sözlük

güne bir tespit bırak 2 Antioksidan nedir? 1 Uyku Perisi 11 düşünen adam 1 muhteşem lir kuşu 1 uykusu gelmeyen yazar 8 danilo şef'in türkçesi 1 Bölgesel savaş 3 akşama ne yemek yapsam 1 3d yazıcı 1

Son Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?Müsavat Dervişoğlu: Öcalan tıkıldığı delikten çıkamazBaykar'dan 'dolandırıcılık' uyarısıTUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle