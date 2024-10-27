bedelli askerlik ilişki kesme

aralık ayında bedelli askerlik için ne zaman bildirmem gerekiyor idareye ve maaşı aralık 15de mi almayacağım yoksa kasım 15de mi almayacağım bilgisi olan var mı? iyi forumlar herkese

aralık ayında bedelli askerlik için ne zaman bildirmem gerekiyor idareye ve maaşı aralık 15de mi almayacağım yoksa kasım 15de mi almayacağım bilgisi olan var mı? iyi forumlar herkese