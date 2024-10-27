Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ekim 2024 14:31
bedelli askerlik ilişki kesme
aralık ayında bedelli askerlik için ne zaman bildirmem gerekiyor idareye ve maaşı aralık 15de mi almayacağım yoksa kasım 15de mi almayacağım bilgisi olan var mı? iyi forumlar herkese

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