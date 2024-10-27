Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ekim 2024 14:36
dogum izni
Meclise sunulan kanun teklifi ile doğum izni artacak gibi duruyor. Peki su an izinde olanlar da bu değişiklikten yararlanabilir mi acaba

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