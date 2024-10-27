Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ekim 2024 14:59
İkili eğitim yapan okullarda bayram arifesi işleyişi.

Sabahçı grup ortaokul, öğleci lise olacak şekilde ikili öğretim yapan kurumlarda arife günü planlaması nasıl yapılır?

Biz doğuda çalışırken sıklıkla ikili öğretim olduğu için arife günlerinde sabahçı grup sabah gelip 3 saat yapar, öğleci grup erken gelip sabahçı gruptan sonra 3 saat yapar ve öğle olduğunda paydos edilir eğitim öğretime son verilirdi.

Az önce tartışmasını yaptık bunun. Yarın bu şekilde eğitim yapan bir kurum sadece sabahçı grubu alıp öğleci gruba hiç ders yapmayacakmış. Sabahçı grup 7 saat ders yapıp gidecekmiş.

Doğuda biz mi yanlış yapıyorduk?


djkralmali
Şube Müdürü
27 Ekim 2024 15:55

evet hocam doğru olan sabahçı gurubun gelmesi öğleden sonra tatil olduğu için öğlen gurubunun gelmemesi saat 13 de resmi tatil başlıyor.

zaman çizelgesi valilik tarafında sene başı belirlenip artı eksi 5 şeklinde yönetmenliğe göre gönderiliyor okullara diğer türlüsü yasal değil.

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