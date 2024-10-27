Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ekim 2024 15:11
İllerarası tayin calisma suresi

Arkadaşlar illerarası tayinle gidilen ilde tekrar illerarası isteyebilmek için çalışma süresi 2 yıldı değil mi . Değişiklik oldu mu

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