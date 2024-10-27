Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 15:17
Sürücü Belgesi iptali ve Trafik branşı

Merhaba epilepsi tanısıyla B dilimi olarak görev yapmaktayım.Ehliyetimi kaybettim ve sağlık raporu alamadığım için ehliyetim iptal olacak.Trafik branşlıyım ehliyetim iptalinden kaynaklı branşdan çıkabilirmiyim yardımcı olan olursa sevinirim

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