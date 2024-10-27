Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 16:40
polsan a tipi/ab tipi ortaklik

Polsan üyesi arkadaşlar b tipi üyelere alışveriş kredisi falan diyerek tip arası geçiş falan bir şeyler deniyor galiba polsan işin içeriğine tam hakim olabilen bizide aydınlatırsa iyi olur


Berkem1176
Memur
27 Ekim 2024 16:53
evet A tipi olunca ne oluyor B tipi olunca ne oluyor

Shadow68
27 Ekim 2024 17:02
zorunlu üyelik durumu devam edecekse ne anlamı var a'dan b'ye geçmenin
Toplam 2 mesaj

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