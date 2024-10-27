Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 16:40
Polsan'da yeni a/b tipi ortaklık

Polsan üyesi arkadaşlar b tipi üyelere alışveriş kredisi falan diyerek tip arası geçiş falan bir şeyler deniyor galiba polsan işin içeriğine tam hakim olabilen bizide aydınlatırsa iyi olur


Berkem1176
Memur
27 Ekim 2024 16:53
evet A tipi olunca ne oluyor B tipi olunca ne oluyor

Shadow68
27 Ekim 2024 17:02
zorunlu üyelik durumu devam edecekse ne anlamı var a'dan b'ye geçmenin
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBaşöğretmenlik tazminatıİçişleri Bakanlığı torba yasa Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizYatırım tavsiyesiTeşkilatımızın itibarını koruyalımİlçe emniyet müdürünün makam aracıİcralık polislerPolnet sorgusu nedeniyle ihraç ve geri dönüş

Sözlük

sus da adam sansınlar 1 Dinozorları yok eden göktaşı 1 Çığlık tablo 2 Kalp krizi artışı 1 Zeki müren dinlemek 1 yallah şoför 1 Hapşırmak nedir 1 Bölgesel savaş 3 sana acımayana acımayacaksın 2 Domatesi ilk kim buldu? 2

Son Haberler

Altının gramı 3 bin 26 liradan işlem görüyor'Gürz-23' operasyonlarında 216 terör şüphelisi yakalandıBrent petrolün varil fiyatı 72,55 dolarTBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleriSahil Güvenlik tarafından üretilen uzaktan kumandalı deniz aracı 'CANSU'

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle