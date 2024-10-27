Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ekim 2024 17:00
Uzman Çavuşken Farklı Kuruma Başvuru Yapmak

Uzman Çavuşluktan 2025 Aralık ayı itibarıyla ayrılmak istiyorum. 2024 KPSS'den 79,035 puan aldım. Adalet Bakanlığı önümüzdeki yıl mart - nisan ayı gibi alıma çıkarsa, KPSS puanımla Zabıt Katipliğine başvuru yapmak istiyorum. Sorum şudur ki, E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yaparken, silah altında gözüküyorum. Bu durum başvuru yapmama engel olur mu, çözüm olarak ne yapmalıyım?

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