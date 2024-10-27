Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 18:06
C dilimi kontrol süreci

Psikiyatri dışında olan bir hastalıktan 2 yıllık c dilimi süreci sonrasında tekrar sevk olduğumuzda doktor tekrar c dilimi verdiğinde c dilimi süreci devam edermi yoksa d diliminemi sevk edilir. Bilgisi tecrübesi olan varmı?


Nsz55
Aday Memur
27 Ekim 2024 20:16

C dilimi devam eder tekrar bır 2 senelık kontrol verır


Kronikadam35
Aday Memur
27 Ekim 2024 22:20
teşekkür ederim bilgilendirme için
Toplam 2 mesaj

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