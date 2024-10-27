Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 18:06
c dilimi
Psikiyatri dışında olan bir hastalıktan 2 yıllık c dilimi süreci sonrasında tekrar sevk olduğumuzda doktor tekrar c dilimi verdiğinde c dilimi süreci devam edermi yoksa d diliminemi sevk edilir. Bilgisi tecrübesi olan varmı?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİçişleri Bakanlığı torba yasa Başöğretmenlik tazminatı50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıYatırım tavsiyesiİcralık polisler2024 Eylül dönemi mazeret atamasıSgk prim ödeme gün sayısı neden düşer?Üniversite borçlanması

Sözlük

Çığlık tablo 2 uykusu gelmeyen yazar 8 Cumartesi ev temizliği 3 Uyku Perisi 11 Mantık çerçevesinde tartışmak 1 diyet yapan erkek 2 Kalp krizi artışı 1 Theodora 4 Bölgesel savaş 3 Pazar Alışveriş Günlüğü 3

Son Haberler

Çanakkale'de korkutan depremAhmet Nur Çebi ibra edilmedi, kavga çıktıOtoyolda durdurulan araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildiSoykırımcı İsrail, Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı BM okulunu üçüncü kez bombaladıFIFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle