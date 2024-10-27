Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Ekim 2024 18:54
Eş durumu hk.
Merhaba eşim antalyada 3 yıl çalıştı özel sektörde. Evlendik. İşinden istifa etti. Şuan tekrar yaşadığı ile dönmek istiyoruz. Tekrar işine başlarsa Eş tayini yazabilir miyiz.? 2 yıl içinde 360 gün primi şartı var. Bilgisi olan var mı?

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