Eş durumu hk.

Merhaba eşim antalyada 3 yıl çalıştı özel sektörde. Evlendik. İşinden istifa etti. Şuan tekrar yaşadığı ile dönmek istiyoruz. Tekrar işine başlarsa Eş tayini yazabilir miyiz.? 2 yıl içinde 360 gün primi şartı var. Bilgisi olan var mı?

Merhaba eşim antalyada 3 yıl çalıştı özel sektörde. Evlendik. İşinden istifa etti. Şuan tekrar yaşadığı ile dönmek istiyoruz. Tekrar işine başlarsa Eş tayini yazabilir miyiz.? 2 yıl içinde 360 gün primi şartı var. Bilgisi olan var mı?