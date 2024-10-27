Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ekim 2024 20:21
soruşturma, ceza yer miyim
Tıbbi sekreterim dr izinli olduğu gün tanıdığına sıra ver dedi verdim işlem yapmış ama fatura ya girilmiyor tarafıma yazı gelmiş nden verdin 3 gün içinde cevap yaz diye sorun olur mu dr istedi verdim dedim

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