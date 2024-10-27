soruşturma, ceza yer miyim

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Tek seferde 20 gün yıllık izin kullanabilir miyim?esler tayini acil bilen varsa yazsinSağlık çalışanı boşanma tayini red geldiDeprem sonrası eski çalıştığın yere geri dönüş tayiniSaglik mazereti tayini ret2025 ocak iller arası Aatamaİllerarası tayin calisma suresiAntalya eğitim araştırmaİstifa edip Sağlık Bakanlığına Geçmek İzmir'den Becayiş
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle