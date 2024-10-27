soruşturma, ceza yer miyim

Tıbbi sekreterim dr izinli olduğu gün tanıdığına sıra ver dedi verdim işlem yapmış ama fatura ya girilmiyor tarafıma yazı gelmiş nden verdin 3 gün içinde cevap yaz diye sorun olur mu dr istedi verdim dedim

Tıbbi sekreterim dr izinli olduğu gün tanıdığına sıra ver dedi verdim işlem yapmış ama fatura ya girilmiyor tarafıma yazı gelmiş nden verdin 3 gün içinde cevap yaz diye sorun olur mu dr istedi verdim dedim