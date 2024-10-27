Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ekim 2024 20:24
Mutemet arkadaşlardan yardım istiyorum

Merhaba iyi günler arkadaşlar. Vakifbank ek hesap ve kredi ödemelerimden dolayı maas yatar yatmaz hesapta para kalmıyor bunun önüne nasıl geçerim başka bi iban üzerinden maaşımın yatırılması mümkün mü en azindan bi sure için fikirlerinize ihtiyacım var zor durumdayım


trsalgado
Daire Başkanı
27 Ekim 2024 20:29

farklı bir vb. şubesinden hesap açmayı deneyebilirsiniz, o ibani muhasebeye verirsiniz, ya anlaşmalı icra yaparsınız yada borcunuzu ödersiniz

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