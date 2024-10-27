Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 20:39
Mehil müddetinde alınan sağlık raporu

Mehil müddetinde rapor alınca rapor bitimi mehil müddetinin kalan günleri devam eder mi acaba bilen değerli meslektaşlarım yardım edebilir mi


Kürşad060606
Aday Memur
27 Ekim 2024 21:03

Evet devam eder


42_polis_42
Aday Memur
27 Ekim 2024 21:41
rapor bitiş tarihi izin bitiş tarihinden sonraysa devam etmez. rapor bitiş tarihi izin bitiş tarihinden önceyse devam eder

RedBull001
Memur
28 Ekim 2024 00:23

Mehil müddeti rapor aldığın gün durur raporunun bittiği günün ertesinde tekrar kaldığı günden devam eder.


Kürşad060606
Aday Memur
28 Ekim 2024 00:32

İzin mi diyor mehil diyor kardeş yanlış yönlendirme

42_polis_42, Dün
rapor bitiş tarihi izin bitiş tarihinden sonraysa devam etmez. rapor bitiş tarihi izin bitiş tarihinden önceyse devam eder
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