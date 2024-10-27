Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ekim 2024 20:39
Mutemet arkadaşlardan yardım istiyorum.

Merhaba iyi günler arkadaşlar. Vakifbank ek hesap ve kredi ödemelerimden dolayı maas yatar yatmaz hesapta para kalmıyor bunun önüne nasıl geçerim başka bi iban üzerinden maaşımın yatırılması mümkün mü en azindan bi sure için fikirlerinize ihtiyacım var zor durumdayım

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