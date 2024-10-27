Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ekim 2024 21:25
Okulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?

Mevzuata göre kendisi de nöbetci, hem tam da bu gibi zamanlar için. Nöbetci öğretmen 10 dk dinlenebilsin ayrıca 15 dk yemegini yiyebilisn diye degil mi biraz da... Okuldan ayrıldıgında ve o boşlugun oluştugu esnada bir konu cerean ettiginde o taktirde sorumluluk kime kalacak?


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
27 Ekim 2024 21:31

Bu soruyu mudur yardimciniza sorsanıza.


hilalogtmrn
Aday Memur
27 Ekim 2024 21:32

onu da siz sorun olmaz mı :) akabinde gelir belirtirsiniz

ece-ogretmen-ist, 53 dk. önce

Bu soruyu mudur yardimciniza sorsanıza.


pripina
Aday Memur
27 Ekim 2024 21:39

Haklı görüyorum


Bionature
Aday Memur
27 Ekim 2024 21:51

Katılıyorum. nöbetci müdür yard.cilari bu konuda epey savsaklıyorlar. Okul müdürü ile nöbetci idareciler dönüşümlü olarak kalmalılar.


prove
Aday Memur
27 Ekim 2024 22:16

Diğer konuda da benzer bir fikir belirtmiştim. Başta idareci ekseni ve özellikle de nöbetçi müdür yardımcısına da öğle arası nöbetinin eksiksiz tutturulması atfında, gerçekten haklı ve somut noktalar görülüyor. Bu da tamamen yönetmelikten kaynaklı bir boşluk olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü bildiğimiz üzere okul idarecisi pozisyonundaki bir nöbetçi müdür yardımcısı, gerek belirli saat derse katılım yükümlülüğü olsun, gerek görev tanımında öğretmen statüsünde oldukları noktasında birer öğretmendirler. Diğer okul yöneticileri ve yardımcıları da daha farklı değildir. Bunu gözden kaçırmamız doğru olamaz, konuya doğru bakış açısı ve yaklaşımı engeller. Kişisel fikrim bu yükün, derse giren yorulan istirahat hakkı elzem hale gelen emekçi öğretmen yerine okul yöneticilerince bizzat kendi aralarında dönüşümlü bir şekilde omuzlanması gerektiği yönündedir. (Tabi bu düşüncem yönetmelikten bağımsızdır.)

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