Okulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?

Diğer konuda da benzer bir fikir belirtmiştim. Başta idareci ekseni ve özellikle de nöbetçi müdür yardımcısına da öğle arası nöbetinin eksiksiz tutturulması atfında, gerçekten haklı ve somut noktalar görülüyor. Bu da tamamen yönetmelikten kaynaklı bir boşluk olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü bildiğimiz üzere okul idarecisi pozisyonundaki bir nöbetçi müdür yardımcısı, gerek belirli saat derse katılım yükümlülüğü olsun, gerek görev tanımında öğretmen statüsünde oldukları noktasında birer öğretmendirler. Diğer okul yöneticileri ve yardımcıları da daha farklı değildir. Bunu gözden kaçırmamız doğru olamaz, konuya doğru bakış açısı ve yaklaşımı engeller. Kişisel fikrim bu yükün, derse giren yorulan istirahat hakkı elzem hale gelen emekçi öğretmen yerine okul yöneticilerince bizzat kendi aralarında dönüşümlü bir şekilde omuzlanması gerektiği yönündedir. (Tabi bu düşüncem yönetmelikten bağımsızdır.)