Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ekim 2024 21:50
Analık izni askerlik

Bayan öğretmenler için analık izninde hem maas alınıp hem görevden sayliyorsa

Erkek öğretmenler içinde zorunlu olan askerlik izninin maas alamamak bile görevden sayılması gerekmektedir. Hep bayanlara pozitif ayrımcılık olmasın bakanlik bu konuda erkeklere pozitif ayrımcılık yapması için gerekli.ywrlere msj gönderelim memurlar.net tende ana sayfadan haber yapmasını bekliyoruz erkek öğretmenlerden destek istiyoruz şimdiden teşekkürler

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