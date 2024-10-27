Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ekim 2024 22:15
5. yıl ücretsiz izin
merhaba devlet memurlarında 5. yılda alınabilen 1 yıl ücretsiz izin hakkı meslekteki 1 yıl adaylık süreci de mi dahil olarak 5 yıl olunca yeterli oluıor mu yoksa 5+1 şeklinde mi nasıl

Veteran Cop
Memur
27 Ekim 2024 22:19

Hepsi dahil 5 yıl yeterli, fakat bu izin idarenin takdirine bağlıdır.

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