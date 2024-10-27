Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ekim 2024 22:40
Kurumlar Arası Geçiş

Merhaba ben 9 ay önce bir kurumda sözleşmeli memur olarak basladim göreve

Şimdi öğretmen atamalarında inşallah mebe geçmeyi düşünüyorum

İstifa mi edecegim yoksa başka bir şekilde mi olacak

Bilgisi olan paylaşabilir mi

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