Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Ekim 2024 23:01
yedek astsubaylık

merhabalar iki yıllık açıktan tıbbi sekreterlik bölümünü bitirdim vatani görevim olan askerliğimi yedek astsubay olarak yapabilir miyim

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