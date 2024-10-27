Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Ekim 2024 23:25
Boşanma sonrasında tayin

Merhabalar boşanma sonrasında dilekçe ile memleketime tayin isteme hakkına sahip miyiz acaba? Yoksa il dışı tayini mi yapabiliriz sadece?


bahçesaray
Memur
27 Ekim 2024 23:29
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bahçesaray
Memur
27 Ekim 2024 23:32
öyle bir tayin çeşidi yok

Braweheart01
Genel Müdür
27 Ekim 2024 23:52

öyle bir tayin yok özür grubu eş durumu ve sağlık özrü şeklindedir.


fen-25
Memur
27 Ekim 2024 23:54

eskiden böyle tayin hakkı varmış ama eşinden boşanıp izmire tayin olup tekrar eşiyle evlenip eşini izmire aldıran hocalar sayesinde bu hak yok artık.

eşiniz sizi darp ederse rapor alırsanız ve can güvenliğim yok derseniz tayin hakkınız var ama orada hatta tayin dönemini beklemeden devlet atayabiliyor.onun dışında boşanma ile tayin hakkı yok.net bilgidir.

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