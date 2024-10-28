KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ekim 2024 00:14
TCMB Sınavı

Merhabalar. Mekatronik alanında TCMB teknisyen uygulama sınavına gireceğim. Acaba nasıl bir sınav oluyor. İçeriği ile ilgili bilgisi olanlar bilgilendirme yapabilir mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler:)

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