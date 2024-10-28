Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ekim 2024 01:16
E Devlet Çalışma Hayatım

E Devlet Çalışma Hayatım portalın da primler eksik gözüküyor bilgisi olan yazabilir mi?


Afyon303
Aday Memur
28 Ekim 2024 01:23

??

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBaşöğretmenlik tazminatıİçişleri Bakanlığı torba yasa Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizYatırım tavsiyesiTeşkilatımızın İtibarini Koruyalımİcralık polislerPolnet sorgusu nedeniyle ihraç ve geri dönüş5 yıl önce alınan uyarı cezasının silinmesi

Sözlük

sana acımayana acımayacaksın 1 Uyku Perisi 11 zayıflamak 1 saçma sapan konu başlığı açmak 1 Dinozorları yok eden göktaşı 1 Mantık çerçevesinde tartışmak 1 Bi mola 2 Jeolojik zamanlar 1 Yanılsama 1 yallah şoför 1

Son Haberler

Belediye kendi sınırları içerindeki hastanelerde çalışanlara gıda paketi verebilir mi?28 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 35.000 TL Kredi!Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne?Muğla'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle