taşınan özel eğitim sınıfı

merhaba. 4. katta bulunan bir özel eğitim sınıfının öğretmeniyim. fiziksel şartlarımız özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine aykırı. bu konu hakkında idareye geçtiğimiz sene dilekçe verdik ve okulda uygun sınıf olmadığı dönütü bizlere yapıldı. başka bir okula taşınma konusu gündeme geldi fakat o da olmadı, idare ilçe'de sık sık bu konuyu gündeme getiriyor fakat bir sonuca varamadık maalesef.

deprem bölgesinde yaşıyoruz. sınıf orta-ağır zihinsel engel sınıfı ve ortopedik olarak zorlanan öğrencilerimiz çoğunlukta. herhangi bir afet olayında -allah korusun- yapacak hiçbir mantıklı planımız olmadığı gibi günlük olarak sınıfa inme-çıkma eylemlerinde bile öğrencilerimiz risk içindeler ve artık geceleri uyuyamıyorum bunu düşünmekten.

şimdi sorum şu; sınıfın taşınması için öğretmen, idare ve veliler olarak ne yapabiliriz? sözleşmeli öğretmenim, sınıfın taşınması durumunda benim durumum ne oluyor?