Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Ekim 2024 08:11
Kit kurumunda asalet tasdik olayı

Selamün aleyküm arkadaşlar mke de göreve başlayalı 4 ay oluyor asalet tasdik durumu var bu asalet tasdikte neye bakıyorlar bide onaylanmama gibi bir durumu var mı biraz endişe var açıkçası

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