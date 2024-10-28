29 ekim ek dersi

merhaba şimdi şöyle bir durum var benim 29 ekim günü dersim yok Salı günüm boş ama törene katıltıyorlar bazı arkadaşların salı günü dersi var onlarda ders işlemeyecek törene katılacak

burda mantıklı olan seminer dönemi gibi herkese 3 saat ek ders vermek değil midir ?

neden o ek ders alacakta ben almayacağım ? ikimizde törene gidiyorsak ?

Yani bazısı 8 saat ek ders alacak bazısı 6 bazısı 2 bazısı hiç almayacak ama yaptıkları iş aynı törene gitmek

ben bunu biraz tutarsız bulmaktayım