Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ekim 2024 08:37
29 ekim ek dersi

merhaba şimdi şöyle bir durum var benim 29 ekim günü dersim yok Salı günüm boş ama törene katıltıyorlar bazı arkadaşların salı günü dersi var onlarda ders işlemeyecek törene katılacak

burda mantıklı olan seminer dönemi gibi herkese 3 saat ek ders vermek değil midir ?

neden o ek ders alacakta ben almayacağım ? ikimizde törene gidiyorsak ?

Yani bazısı 8 saat ek ders alacak bazısı 6 bazısı 2 bazısı hiç almayacak ama yaptıkları iş aynı törene gitmek

ben bunu biraz tutarsız bulmaktayım


Sevdim-Seni
Genel Müdür
28 Ekim 2024 08:40

Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun


tarih-1903
Şube Müdürü
28 Ekim 2024 09:09

cumhuriyetimizin 101.yılı kutlu olsun


berkaydal
Şef
28 Ekim 2024 09:10

Millet aldığı maaşı az diye eleştirirken ülkenin yarısı o paranın yarısını bile alamıyor diyordun ne oldu 350 liranın peşine düşmüşsün? Ne oldu hacı abi? :))

Soruna gelince. Şöyle düşün. Kimse törene katıldığı için ek ders almıyor. Herkes yapamadığı dersin parasını alıyor. Senin dersin yokmuş. Yapamadığın ders olmadığı için para da almıyorsun. Hahaha. :)

Zaten hiç almayacağı para için gelip konuşuyor. Bir de beraber oturduğu adam için de madem ben almıyorum o da almasın ya da 3 saat alsın diyor. Bu profil hiç şaşırtmıyor yav.

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